Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Baykal Tuna, Rüştü Muhammed Orcan
Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar, Emre Demir (Dk. 72 Serkan Yavuz), Totre (Dk. 46 Burak Altıparmak), Muhammed Himmet Ertürk, Mendy, Simon (Dk. 46 Ozegovic)
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Ramirez (Dk. 88 Efe Taylan Altunkara), Umut Erdem, Diallo (Dk. 79 Kerem Arık), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 80 Bartu Göçmen), Cissokho, Kaan Kanak (Dk. 88 Kazım Can Kahya), Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal (Dk. 90+2 Yusuf Talum), Kadir Kaan Yurdakul, Muhammet Ensar Akgün
Goller: Dk. 29 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 65 Diallo (Manisa FK), Dk. 90+2 Ozegovic (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Cissokho, Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 90 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Dk. 76 Oğuzhan Çapar, Dk. 80 Aabid, Dk. 85 Mendy (Sakaryaspor)
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Sakaryaspor'u Deplasmanda Yenildi - Son Dakika
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