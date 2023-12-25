- Manisa FK- Şanlıurfaspor maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında konuştu. Çok iyi mücadele ettikleri ama kazanamadıkları bir maç daha oynadıklarını belirten Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Oyunun daha ilk 5 dakikasında 2-0 öne geçebilecekken bu kadar çok pozisyona girip bu kadar gol kaçırmak, maçın böyle bitmesi sahada oynanan emeğin, mücadelenin karşılığı değildi. Gol pozisyonlarındaki beceriksizliğimiz, final paslarındaki şanssızlığımız ve hatalarımız çok farklı kazanabileceğimiz maçı berabere bitirmemize neden oldu. Elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncular da yapıyor. Oyun olarak rakiplerimizden çok üstünüz, haftalardır böyleyiz ama bunu sonuca yansıtamıyoruz. 3-4 haftadır oyuncu eksiklerimiz var. Alternatif sayımız da az. Geçtiğimiz haftalarda oynadığımız Bolu, Adana ve Eyüp maçlarında harika bir oyun sergilemiştik fakat değerlendiremediğimiz pozisyonlar yüzünden puan kayıpları yaşadık. Bu da insanı çok üzüyor. Şu anda ekstradan 7-8 puanımız olması gerekiyordu. Basit gol yiyoruz. En son Adana maçında da aynı golü yedik. Enteresan maçlar oynuyoruz. Harcadığımız emeğin karşılığını alamamak bizi çok üzüyor. Sahada her şeyi doğru yapan, antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonları bire bir gerçekleştiren takımımız ne hikmetse o topu, o kalenin içine sokmakta sorun yaşıyor. Söyleyecek artık bir şeyim yok. Rakiplere karşı ezici üstünlüğümüz var ama bir türlü sonuç olmuyor. İlk yarıyı bugünkü maçla tamamladık. İkinci yarı takıma katmaya düşündüğümüz oyuncular olacak. Bunları planlıyoruz. İkinci yarı inşallah böyle olmayacak. Bu şansızlıkları kıracağız. İkinci yarı bizim için çok önemli başarılara sahne olacak. Benim takımım o coşkuyu o umudu sahada veriyor. Eksik oyuncularımızın takıma katılması ve yeni transferlerle beraber çok daha güçlü bir takım olacağız. İkinci yarı kimsenin beklemediği yerlerde bu ligi bitireceğiz. Rakip takımı da tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor cephesi

Sözlerine şehitleri anarak başlayan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise, "Bugünlerde futbolu konuşmak kolay değil. Şehit evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize baş sağlığı diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. O yüzden futbolu konuşmak bizim için kolay olmuyor. Maça dönecek olursak bizim açımızdan çok önemli bir maçtı. Manisa için de çok önemliydi. Biz ateş hattından çıkmak istiyorduk. Maçtan 1-1 berabere ayrıldık. 3. dakikada penaltı pozisyonu ile geriye düştük. Bizim durumumuzda olan bir takım için buradan geri dönmek kolay olmuyor. Maçta duran toptan güzel bir gol bulduk. Sonlara doğru çok net pozisyonlarımız vardı, maçı da kazanabilirdik. Yine de bu 1 puan bizim için deplasmanda kötü değil. Gönül isterdi 3 puan almak ama yeni yılda transferlerimizi yapıp Şanlurfasporumuzu çok daha farklı yerlere getirmek istiyoruz. Artık önümüze bakacağız. Manisa FK'ya da başarılar diliyorum. Dileğimiz önümüzdeki yıl güzel bir futbol ortamı olsun ve futbol konuşulsun" dedi.