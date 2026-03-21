Manisa FK, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Cem Özbay, Salih Burak Demirel

MANİSA FK: Vedat Karakuş - Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 76 Ada), Benrahou, Muhammed Kiprit (Dk. 63 Umut Can Aslan) (Dk. 90+1 Yunus Emre Dursun), Diony

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ Bakırbaş - Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Mehmet Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan(Dk. 90 Özkan), Okoronkwo, Yusuf Çelik, Kamil Fidan, Ethemi (Dk. 90+6 Emre), Bekir Böke(Dk. 87 Badji)

GOL: Dk. 30 Okoronkwo (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Umut Can Aslan, Ayberk Karapo, Herelle (Manisa FK), Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kamil (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Herelle (Manisa FK)

1'inci Lig 32'nci hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Özbelsan Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 30'uncu dakikada Okoronkwo attı. Sivasspor'da Bekir Böke, 70'inci dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Ev sahibi ekipte 75'inci dakikada Herelle, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Sivasspor 47 puana ulaşırken, Manisa FK ise 43 puanda kaldı.

4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında ileri çıkan Umut, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Muhammed'in kafa vuruşunda sağ köşeye doğru giden topu kaleci Göktuğ Bakırbaş sektirdi. Direk dibine hareketlenen Diony, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

6'ncı dakikada VAR incelemesi ardından gol geçersiz sayıldı. VAR, Muhammed'in ofsaytta olduğunu tespit ederek golü iptal etti.

30'uncu dakikada konuk takımda sol kanatta Ethemi'nin pasıyla atağa katılıp son çizgiye inen Mehmet Feyzi Yıldırım, ön direğe doğru kavisli ortaladı. O bölgeye hareketlenen Okoronkwo, kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

66'ncı dakikada köşe vuruşunda ön direğe doğru ortalanan topa Kamil yükselip kafayı vurmak istedi ancak Umut Can Aslan'ın ayağına yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı.

70'inci dakikada VAR incelemesi ardından hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bekir, sağ ayağının üstüyle sol köşeye vurdu. Köşeyi doğru tahmin eden kaleci Vedat, penaltı vuruşunu kurtardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor müsabakayı 1-0 kazandı.