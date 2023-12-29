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Manisa FK, Süper Lig hedefi için transferlere başladı - Son Dakika
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Manisa FK, Süper Lig hedefi için transferlere başladı

Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına başladı. Pendikspor'un stoperi Murat Akça ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan sol bek Alberk Koç ile prensipte anlaşma sağlandı. Manisa FK, ikinci yarıda sıkıntı yaşamamak için alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Manisa FK, Süper Lig hedefi için transferlere başladı
29.12.2023 - 11:10,
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MANİSA,

1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını alt sıralarda tamamladıktan sonra ikinci yarı maratonu öncesi teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'nün yerine Mustafa Dalcı'yı getiren Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig hedefi için ara transferin startını da verdi.

Siyah-beyazlı kulübün Süper Lig ekibi Pendikspor'un 33 yaşındaki gurbetçi stoperi Murat Akça ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan 26 yaşındaki sol bek Alberk Koç'la prensipte anlaştığı öğrenildi. Manisa FK ilk yarıda yaşadığı sıkıntıları ikinci devrede de yaşamamak için alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip sezonun ikinci yarısında tadilat çalışmaları büyük oranda biten Manisa 19 Mayıs Stadı'na kavuşmayı da bekliyor.

Kaynak: DHA
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