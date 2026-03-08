Manisa FK Tarihinin En Farklı Yenilgisi

TRENDYOL 1'inci Lig'de lider Erzurumspor FK'ya konuk olan Manisa Futbol Kulübü sahadan 8-1 yenik ayrılarak kulüp tarihinin en farklı yenilgilerinden birini aldı. Maçın ilk yarısını 5-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar 73'üncü dakikada Lindseth ile 1 gol atmasına rağmen kalesinde 3 gol daha görüp hezimet yaşadı. Geçen hafta da evinde Çorum FK'ya 1-0 kaybeden Manisa FK takımı play-off umutlarını azalttı.

Teknik direktör Ahmet Pektaş ise genç bir takımla oynadıklarını belirterek, "Bizim kulüp olarak misyonumuz ve vizyonumuz belli. Genç oyuncuları kazanarak bu yarışın içinde kalmayı hedefliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Elbette bunu yapmanın zaman zaman ağır bedelleri oluyor. Bu bedellerden birini ödedik. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Şanssızlıkları ise çok formda bir takıma karşı, çok zor bir deplasmanda oynamaları oldu. Kulüp yapımız itibariyle tek amacımız oyuncu kazanmak. Genç oyuncuları takımın içine dahil etmek, onlara dokunabilmek istiyoruz. Bunu da korkmadan, gerekirse bu maçta olduğu gibi ağır bedeller ödeyerek yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.