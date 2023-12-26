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Manisa FK, Teknik Direktör ve İdari Direktör ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Manisa FK, Teknik Direktör ve İdari Direktör ile Yollarını Ayırdı

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'de mücadele eden takımın teknik direktörü Osman Özköylü ve idari direktörü Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Özköylü ve Nexhipi'ye vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ederken, gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.

Manisa FK, Teknik Direktör ve İdari Direktör ile Yollarını Ayırdı
26.12.2023 - 14:24,  Güncelleme: 14:25
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1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Osman Özköylü ve İdari Direktör Nderim Nexhipi ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Osman Özköylü ve idari direktörümüz Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA
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