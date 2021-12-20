Manisa FK toparlandı

Spor Toto 1'inci Lig'de Tuzlaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Manisa Futbol Kulübü zor günleri geride bıraktı. Siyah-beyazlılar 9 maç kazanamama serisinin ardından önce Altınordu'yu 1-0 yenerek kara bulutları dağıttı. Altınordu maçıyla birlikte son 6 karşılaşmasını kaybetmeyen Manisa FK, düşme hattından kurtulup üst sıralara doğru yükseldi. Tuzlaspor karşısında çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını ifade eden teknik direktör Turgay Altay, çok daha iyi konuma geleceklerini söyledi.

İlk yarının son maçını oynadıklarını ve haftaya bay takım olacaklarını hatırlatan Altay, "Bizim adımıza ilk yarının son maçıydı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Takım olarak bir hedef koymuştuk. Son 6 maçta en fazla puan almayı ve en az gol yemeyi hedeflemiştik. İyi oyun, iyi mücadeleyle birlikte sonuç da iyi oldu. Son haftayı bay geçeceğimiz için değerli bir galibiyet aldık. Bizim yerimiz burası olmamalıydı. Play-Off çıtası altına yerleşip ikinci yarıdan itibaren asıl yerimiz olan üst sıralara çıkmak için çalışacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok değerli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" dedi.

- Manisa