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Manisa FK, Tuzlaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Manisa FK, Tuzlaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa FK, Tuzlaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligin ikinci yarısında 3 maçta 4 puan toplayan Manisa FK'nın hedefi Tuzlaspor deplasmanından 3 puanla dönmek.

01.02.2024 16:01  Güncelleme: 16:07
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligin ikinci yarısında 3 maçta 4 puan toplayan Manisa FK'nın hedefi Tuzlaspor deplasmanından 3 puanla dönmek.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında Manisa FK, 4 Şubat Pazar günü saat 13.30'da İstanbul ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Ligin ikinci yarısının ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan alan Manisa FK'nın hedefi Tuzla deplasmanından 3 puanla dönerek üst sıralar için çıkışa geçmek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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