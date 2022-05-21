Manisa FK, 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazandı - Son Dakika
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Manisa FK, 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazandı

21.05.2022 14:10
Manisa FK, 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazandı

Spor Toto TFF 1. Lig ekibi Manisa FK, 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazanan 13 takım arasında yer aldı.

Spor Toto TFF 1. Lig ekibi Manisa FK, 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazanan 13 takım arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu, lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2022-2023 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 19 kulüp UEFA lisansı almaya hak kazanırken, Manisa Futbol Kulübü de Ulusal Lisans almaya hak kazanan 13 kulüp arasında yer aldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Lisans, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazandı - Son Dakika


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