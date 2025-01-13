Manisa FK, Ümraniyespor\'a 3-0 Mağlup Oldu

Spor

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Hasan Erdoğan, Mehmet Dura

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Yusuf, Bartu, Awuku, Kaan Kanak (Dk. 53 Umut), Cissokho (Dk. 65 Wriedt), Oğuz, Diallo, Ramirez (Dk. 75 Mustafa), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 75 Kadir Kaan Yurdakul), Osuji (Dk. 65 Fofana)

ÜMRANİYESPOR: Cihan - Cavare, Glumac, Burak, Oğuz, Serkan, Hoti (Dk. 68 Barış), Furkan, Benny, Bardhi (Dk. 60 Djokanovic), Soukou (Dk. 90 Batuhan)

GOLLER: Dk. 8 Serkan, Dk. 10 Hoti, Dk. 22 Oğuz (KK) (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Serkan, Burak, Soukou (Ümraniyespor)

1'inci Lig'de 19'uncu hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü evinde Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 8'inci dakikada Serkan, 10'uncu dakikada Hoti atarken, 22'nci dakikada ise Manisa FK'dan Oğuz topu kendi kalesine yolladı. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Manisa temsilcisi 26 puanda kalırken, 3 haftalık galibiyet özlemi biten Ümraniyespor 26 puana ulaştı.

8'inci dakikada Benny'nin ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Araya girerek topu kontrol eden Serkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

10'uncu dakikada Benny'nin kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştıramadı. Penaltı noktasında Hoti önünde kalan topu filelere gönderdi: 0-2.

22'nci dakikada Benny'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Furkan'ın kafa vuruşunda, Oğuz'a çarpan top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3.

57'nci dakikada Ramirez topla birlikte ceza sahasına yakın bir yerden şutunu çekti fakat kaleci Cihan topu çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümraniyespor müsabakayı 3-0 kazandı.