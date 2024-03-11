Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktörlerden açıklamalar

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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası iki teknik adam açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarı oyunu çok rahat koparabilirdik. Puan anlamında iki takım için de çok önemliydi. Dolayısıyla çok zor geçti. 1-2 haftadır çok güçlü oyunlar oynuyoruz ama bunun bir şekilde sonucunu alamıyorduk. Oyuncuların üzerinde bu baskıyı ikinci yarı özellikle hissettim. Çok öne çıkmalarını istememize rağmen işte futbolcu bazen skoru korumak adına geriye gömülebiliyor. Bunun sıkıntılarını yaşadık. 2-0'dan maçın 2-2 olması tabii ki maç içerisinde oyuncularımızı bu anlamda biraz zorladı. Ama oyuncu değişikleriyle oyunu biraz daha dengeledik. Sonuç itibariyle 3. golü atıp, maçı kazanmakta oyuncularım için ve takımımız için tabii ki çok önemli, çok değerliydi. Dolayısıyla kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz" dedi.

Ümraniyespor cephesi

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, "Bugünkü müsabaka iki takım açısından da aşağıdaki takımlarla olan bağlantısını kesme gibi bir pozisyondaydı. Biz de buraya hafta arasında çok iyi hazırlandık, sahada bunu da gösterdik. Oyunun başından sonuna kadar oyunun sahibi bizdik. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Futbolda dikkat çok önemli. Birinci devrede oyun bizim lehimize giderken küçük detaylarda boğulduk. Yaptığımız hatalar bize bedel ödettirdi. İkinci yarıda yaptığımızda değişiklikler, oyuncularımızın kazanmak için elinden gelen gayret göstermesi bizi mutlu etti ama bizim açımızdan maçın böyle bitmesi çok üzücü. Takımımızın oyun iştahından, kazanma gayretinden son derece memnunuz. Ümraniyespor Kulübü, taraftarı, oyuncu grubu, teknik ekibi bir bütün halinde inşallah sezon sonunu hiçbir sıkıntı yaşamadan biterecek ve önümüzdeki yılın hazırlıklarına başlayacak. Manisa takımını da tebrik ederiz. Bundan sonraki süreçte de her iki takım arzuladığı yerini bulur. İnşallah biz de ligi en iyi yerde bitireceğiz" dedi. - MANİSA