Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktörlerden açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası iki teknik adam açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.
Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarı oyunu çok rahat koparabilirdik. Puan anlamında iki takım için de çok önemliydi. Dolayısıyla çok zor geçti. 1-2 haftadır çok güçlü oyunlar oynuyoruz ama bunun bir şekilde sonucunu alamıyorduk. Oyuncuların üzerinde bu baskıyı ikinci yarı özellikle hissettim. Çok öne çıkmalarını istememize rağmen işte futbolcu bazen skoru korumak adına geriye gömülebiliyor. Bunun sıkıntılarını yaşadık. 2-0'dan maçın 2-2 olması tabii ki maç içerisinde oyuncularımızı bu anlamda biraz zorladı. Ama oyuncu değişikleriyle oyunu biraz daha dengeledik. Sonuç itibariyle 3. golü atıp, maçı kazanmakta oyuncularım için ve takımımız için tabii ki çok önemli, çok değerliydi. Dolayısıyla kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz" dedi.
Ümraniyespor cephesi
Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, "Bugünkü müsabaka iki takım açısından da aşağıdaki takımlarla olan bağlantısını kesme gibi bir pozisyondaydı. Biz de buraya hafta arasında çok iyi hazırlandık, sahada bunu da gösterdik. Oyunun başından sonuna kadar oyunun sahibi bizdik. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Futbolda dikkat çok önemli. Birinci devrede oyun bizim lehimize giderken küçük detaylarda boğulduk. Yaptığımız hatalar bize bedel ödettirdi. İkinci yarıda yaptığımızda değişiklikler, oyuncularımızın kazanmak için elinden gelen gayret göstermesi bizi mutlu etti ama bizim açımızdan maçın böyle bitmesi çok üzücü. Takımımızın oyun iştahından, kazanma gayretinden son derece memnunuz. Ümraniyespor Kulübü, taraftarı, oyuncu grubu, teknik ekibi bir bütün halinde inşallah sezon sonunu hiçbir sıkıntı yaşamadan biterecek ve önümüzdeki yılın hazırlıklarına başlayacak. Manisa takımını da tebrik ederiz. Bundan sonraki süreçte de her iki takım arzuladığı yerini bulur. İnşallah biz de ligi en iyi yerde bitireceğiz" dedi. - MANİSA
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı. Erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, İtalyan Luca Loranzi gümüş, Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melisa Koeck altın, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş, İsviçre'den Celina Niederhauser bronz madalya elde etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Aldığı sonuçlardan dolayı taraftarlardan sert eleştiri alan antrenör, "Bir baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme konusu. Bu konuda da sorumlu olan benim. Bunları yapacak olan benim" dedi.
Gaziantep FK'nın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek galip geldiği maçın ardından başkan Memik Yılmaz, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, ligde kalmayı hak ettiklerini söyledi. Yılmaz, Gaziantep'in Süper Lig'de her zaman var olması gerektiğini vurgulayarak, camianın birlik ve beraberlik içinde bu zorluğun üstesinden geleceğine inandığını belirtti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Selçuk İnan, takımın başına geç geldiklerini ancak oyuncuların iyi bir reaksiyon gösterdiğini ve hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçında rakibin iyi oynadığını belirterek, istediklerinin gerçekleşmediğini ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi. Santos, takımın daha öne oynaması, daha fazla maç kazanması ve gol fırsatları yaratması gerektiğini ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçının ardından rakibin daha iyi oynadığını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Santos, takımın kötü performansıyla ilgili baskı hissetmediğini belirtti.
Teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifa ettiği Eskişehirspor'un başına geleceği iddia edilen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin yarın imza atması bekleniyor.
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