Manisa FK, Ümraniyespor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Manisa FK'de sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Mümin Özkasap Stadı'nda yarın 14.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. ???????
Kaynak: AA
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