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Manisa FK, Ümraniyespor maçına hazır - Son Dakika

Manisa FK, Ümraniyespor maçına hazır

20.02.2022 17:14
Manisa FK, Ümraniyespor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Manisa FK'de sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Mümin Özkasap Stadı'nda yarın 14.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. ???????

Manisa FK, Ümraniyespor maçına hazır
Manisa FK, Ümraniyespor maçına hazır

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, Ümraniyespor maçına hazır - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Manisa FK, Ümraniyespor maçına hazır - Son Dakika
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