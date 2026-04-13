Manisa FK, Vanspor\'u Geçerek Play-Off Umudunu Sürdürdü

13.04.2026 11:41
Manisa Futbol Kulübü, Vanspor'u 1-0 yenerek play-off ümitlerini tazeledi; teknik direktörü galibiyeti kızına armağan etti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Vanspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü 2'de 2 yapıp normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off ümitlerini tazeledi. Hafta içinde Pendikspor'u evinde 2-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar 49 puanla, 54 puana sahip 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü'nü 5 puan geriden takibini sürdürdü. Haftayı 10'uncu sırada tamamlayan Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş iyi bir savunmayla Van deplasmanında kazandıklarını dile getirdi.

YENİ DOĞAN KIZINA ARMAĞAN

Rakibin kendilerine göre daha fazla pozisyon ürettiğini dile getiren Pektaş, "Biz savunma anlayışımızı daha doğru oluşturduk. 2-3 haftadır bu oyun üzerinde çalışıyoruz. Topu onlara etkisiz bölgelerde bilerek bıraktık. Zaman zaman hatalar da yaptık. Vanspor'u doğru çalışmıştık. Biz de sürekli geçiş oyunlarıyla etkili olmaya çalıştık. Yeni kızım doğdu, bu galibiyeti eşime ve kızıma armağan ediyorum" dedi.

Manisa FK kalan 3 maçta düşme hattı ve play-off potasındaki rakipleriyle karşılaşacak. Manisa; Serikspor, Keçiörengücü (D) ve Sakaryaspor'la oynayacak.

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Yenilmiyorlar Konyaspor’dan sükseli galibiyet Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

13:19
Sadettin Saran’dan takıma tam destek
Sadettin Saran'dan takıma tam destek
12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
