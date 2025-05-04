Manisa FK ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Manisa FK ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Paixao ve Atınç'tan geldi.

04.05.2025 18:23
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Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Kadir'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Akın topu kornere çeldi.

42. dakikada ceza sahası içerisinde Yusuf'un pasında topla buluşan Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.

49. dakikada Murat'ın ceza sahası içerisinden yaptığı sert vuruşta üst direkten dönen topa Paixao'nun dokunşunda meşin yuvarlak Akın'da kaldı.

58. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Messaoudi'ye Bartu'nun yaptığı faul sonrası hakem Erdem Mertoğlu penaltı noktasını işaret etti.

61. dakikada penaltı kullanan Paixao topu ağlara gönderdi. 0-1

79. dakikada Fofana'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Bartu'nun kafayla indirdiği topu Atınç kafayla vurarak meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1

90+5. dakikada Araujo ceza sahası içerisinde kaleci Muhammed Alperen'le karşı karşıya kaldı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçler Demir

Manisa FK: Muhammed, Yusuf, Fofana (Oktay dk. 90+4), Minchev (Diallo dk. 63), Osuji, Arslanagic, Umut, Muhammed Enes (Muhammet Ensar dk. 84), Cissokho, Bartu, Kadir

Yedekler: Eren, Kerem, Mustafa, Kazım, Kaan, Birkan, Efe

Teknik Sorumlu: Taner Taşkın

Bandırmaspor: Akın, Ndongala (Araujo dk. 69), Hakan, Sitoe (Sergen dk. 90+6), Paixao (Diony dk. 69), Atınç, Mehmet, Messaoudi, Rahmetullah, Mulumba (Kerim dk. 78)

Yedekler: Zafer, Yasin, Louzif, İbrahim, Erkam, Faruk

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Paixao (dk. 61) (Bandırmaspor), Atınç (dk. 79 k.k.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Arslanagic, Cissokho, Osuji, Kadir (Manisa FK), Murat, Atınç, Sitoe (Bandırmaspor) - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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