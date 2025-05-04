Manisa FK ve Bandırmaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK ve Bandırmaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. İki teknik direktör maç sonrası değerlendirdi.

04.05.2025 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Manisa FK - Bandırmaspor maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanan Manisa FK ve Bandırmaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Bandırmaspor'u ağırlayan Manisa FK karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bandırmaspor gibi güçlü bir rakibin karşısına çıktık. İlk devre oyunun hakimiydik diyebilirim. Pozisyonlarda bulduk ama becerikli olamadık. Bize göre ilk devre verilmesi gereken bir penaltı pozisyonu var ama hakem takdir hakkını bizden yana kullanmadı. İkinci devre iyi oynarken kontrataktan yediğimiz penaltı golüyle 1-0 geriye düştük. Bizim için ligde varlığımızı devam ettirebilmemiz için 1 puan çok çok önemli. Çünkü Ankaragücü'yle ikili averajımız iyi. Bakın sadece şunu söyleyeyim. Çok şahsiyetli, çok karakterli bir şekilde sahada mücadele ediyoruz. Herkesi de şahsiyetli ve karakterli bir şekilde sahada mücadelen etmeye davet ediyorum. Şu ana kadar yapılanları da görüyoruz. Herkes sütüne yakışanı yapıyor. Herkes karakterine, kişiliğine yakışanı yapıyor ama biz Manisa FK olarak son maçımızda şerefimizle, namusumuzla eğer bu ligde kalmamız gerekiyorsa galip gelip kalacağız. Onun dışında ben şahsiyetsiz bir anlayışla sahada olmayacağım. Herkesi de şahsiyete davet ediyorum" dedi.

Mustafa Gürsel: "Nasip değilmiş diyelim"

Maçın ilk yarısında dengeli bir oyun olduğuna dikkat çeken Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Bütün maçlar kendince çok önemli. Yani baktığımızda bizim açımızdan da maçın önemi çok fazla. Manisa FK açısından da maçın önemi çok fazla. Ona göre o mücadelede bir maç oldu. Maça baktığımızda ilk yarı daha çok daha dengeli bir oyun vardı. Ön tarafta biraz pozisyon üretmekte oyuncularımız birbirine biraz uzak kaldı. Çizgilerle santrfor 3'ü fazla yaklaşamadılar. Çok çizgide kaldılar. Oraya kadar iyi geldik ama ön bölgede onların uzak kalmasıyla o oyunları çıkaramadık. Devre arasında gerekli konuşmaları yaptık. İkinci yarı başladı öne de geçtik, penaltıdan bulduğumuz golle. Ondan sonra 1-1 oldu. Sonra yine pozisyonlar var. Atmamız lazımdı. Bugün kazanmayı çok istedik. Buradan kazanarak dönmek çok istiyorduk. Oyuncularım da çok istiyorlardı. Onların de emeğine sağlık. Çok istedik ama yani son dakikalarda kaçırdığımız gol var. Yani nasip değilmiş diyelim. Artık haftaya sahamızda oynadığımız maçı kazanıp ondan sonra olay nerede bitecek playoffta ona bakacağız, ona göre ondan sonraki planlarımızı yapalım. Oyuncularımın emeğine sağlık. Her şeyi, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Golü bulamadık, pozisyonu bulduk, atamadık. Nasip değilmiş. İnşallah bundan sonra haftaya ki maçı kazanıp ondan sonraki play-off sürecindeki durumumuza bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Gürsel, Trendyol, Politika, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK ve Bandırmaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:59:44. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa FK ve Bandırmaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.