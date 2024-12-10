Manisa FK ve Manisaspor Arasında Birleşme Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK ve Manisaspor Arasında Birleşme Görüşmeleri Başladı

Manisa FK ve Manisaspor Arasında Birleşme Görüşmeleri Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa FK arasında birleşme ihtimali gündeme geldi. Başkanlar, Manisa futbolunun geleceği için ortak bir yol haritası çizeceklerini belirtti.

10.12.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Emre Hasgör'ü ağırlayan Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, "Manisaspor ile birleşme ihtimalini görüştük. Gündemde bulunuyor. Bazı hususlar, bazı ayrıntılar var. Önümüzdeki günlerde ayrıntıları paylaşacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Emre Hasgör, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan'ı ziyaret etti. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Manisa futbolu masaya yatırıldı. Ziyarette, Manisa Futbol Kulübü ile Manisaspor arasında beraber bir yol haritası çizileceği mesajları verildi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, futbolda marka değerlerinin korunması anlamında istişareler gerçekleştireceklerini belirtti. Aktan, "Bu istişarenin ayrıntılarını, detaylarına ilişkin daha sonra sizlere bir açıklamada bulunacağız. Dediğim gibi Manisa'nın marka değeri futbol takımlarının geleceği, iş birliği bundan sonraki sürecin ne şekilde ortaklaşa yürütülebileceği, asgari düzeyde bunlar konuşulacak diye düşünüyorum. Birleşme ihtimalini görüştük. Gündemde bulunuyor. Bazı hususlar, bazı ayrıntılar var. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu her daim dile getirdik. Bizim için önemli olan her iki kulübümüz adına da sürdürülebilirliği, futbolun, sürdürülebilirliği ve bu anlamda Manisa için marka değerlerinin korunması ve dolayısıyla Türk futbolunun marka değerinin korunması çok önemli. Bu anlamda her iki kulüp de üzerine düşen hassasiyeti, nezaketi gösterecek diye düşünüyorum. Şu ana kadar kendileriyle bir defa bir görüşmemiz oldu. Bu konuyla ilişkin olarak. Orada da esas unsurlar konusunda bir yol aldığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde ayrıntıları paylaşacağız. Tabi ki ben sayın başkanımıza da özel görüşmemizi de iletmiştim. Bizler de biliyorsunuz geçmiş dönemlerde belediyede görev aldık. Dolayısıyla o tür görevlerin bir ağırlığı gereği ilk seçim döneminde tabii ki bunun vermiş olduğu bir takım heyecanlar, bir takım fevri hareketler ve bir takım duygusal tepkiler muhakkak olacaktır. Bunun bir sönümlenme süreci vardı. Kulübümüz adına her daim bunu düşünerek sükunetle beklemeyi beklemede kalmayı tercih ettik. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle o makamların olgunluğunun yavaş yavaş artık oturmaya başladığını düşünüyoruz. Bu anlamda sevindirici. Hem Manisa için hem kulübümüz adına. Kendilerine de teşekkür ediyoruz ayrıca. Çok üstün körü üzerinden geçildi. Yapacağımız çalışmaları detaylandıracağız" diye konuştu.

"Alakası olmayan bir firmanın ismi geçti"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Emre Hasgör, artık Manisa'nın marka değerlerini konuşacaklarını ifade etti. Hasgör, "Burada gizli kapaklı yapacak bir durum yok. Yani çok şeffaf bir şekilde sizinle de paylaşacak ama bazı detaylar var. Konuşmamız gereken üzerinde uzlaşmamız gereken. Bazı detaylar var. Bu kamuoyunun gözü önünde olan şeyi başlatıldı olarak anlatmanız bence anlamı yok. Bence hiç başka bir yerden bakmak lazım. Manisa futbolunda bir değişim, artık yol yürümenin başka birine devredilmesi gibi bakmak lazım. Onun için o heyecanlı oluyordu. Söylenilen rakamlar doğru değil. Mevlüt Aktan ve Yasemin Buket Aktan'ın Manisa halkına yaklaşımı jest dediğimiz bu konuda anlamlandırabilirsiniz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor, Belediye, Politika, manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK ve Manisaspor Arasında Birleşme Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
00:11 Cumhurbaşkanı Yılmaz’dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
23:34 Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı
23:30 İsrail, Kamışlı Havalimanı’nı vurdu Yükselen alevler Mardin’den görüntülendi İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
23:13 AK Partili Efkan Ala’dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz AK Partili Efkan Ala'dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz
23:02 Özgür Özel: Suriye’de geçiş hükümeti kurmanın zamanı Özgür Özel: Suriye'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı
22:58 Suriye’deki Sednaya Hapishanesi’ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 18:41:33. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK ve Manisaspor Arasında Birleşme Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.