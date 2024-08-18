Manisa FK ve Sakaryaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK ve Sakaryaspor Berabere Kaldı

Manisa FK ve Sakaryaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

18.08.2024 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, 17 Ağustos'un yıldönümünde hüzünlü bir akşam geçirdiklerini belirterek, "Yoğun duygularla çıktığımız ve iyi mücadele ettiğimiz bir maçta özellikle ilk yarı, topu ayağa indirdiğimizde ne yapacağımızı bildiğimizden 1-0 önde kapattık. Devre arasında takımın yüksek sesle konuşması, birbirine sadık kalması, ayrılmaması, benim tarzım değil, oyuncularımın hiç değil geriye yaslanma, biz ikinci golü bulmak için devrede konuştuk. Kopya kağıdı gibi 2 gol yedik. Buna rağmen oyuncu değişikliklerinden sonra maça tekrar ağırlığımızı koyduk. Önce beraberliği sağladık son anda Fernando Mustafa ya da Murat'tan birini tercih etse belki galip ayrılacaktık. Buna rağmen bu sıcakta iki takımın oyuncularını, mücadelesini de tebrik ediyorum. Biz de gelişim sürüyor, transferler sürüyor. Geçen hafta maç sonunda iki oyuncu transfer yapacağımızı söylemiştik. Birinin lisansı yetişti diğerinin Hatay'dan kaynaklanan sorundan dolayı yetiştiremedik. Transferler devam edecek. Takımla beraber önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın hazırlıklarına 2 gün sonra başlayacağız. Geçen hafta 70. dakikaya kadar mutluydum ama bu hafta oyunu bırakmamalarından dolayı mutluyum. Biraz dağınık görüntü olabilir ama bu kadarını beklemiyordum. Oyuna katılarından dolayı ikinci yarıda oyuna soktuğum oyuncular iyi katkı verdi. Kahraman kırmızı kart görmesine rağmen ön liberoya aldım. Kahraman stoperdir biliyorsunuz. İki tane gol kaçırdı atsa çok daha mutlu olurduk. Gelişmeye devam edeceğiz. Transferlerimiz de devam edecek" dedi.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfengoğlu ise şunları söyledi:

"İki devre arasında değerlendirmek istiyorum. İlk devre Sakaryaspor daha aktif bir oyunla golü buldu. İkinci yarı bizler daha agresif bir oyunu sahaya yansıtarak golü ve galibiyeti yakaladık. Penaltı pozisyonu için bir şey demiyorum ama takdiri onlara bırakıyorum. 2-2 ayrıldık. Geçen hafta İstanbulspor bu hafta Sakaryaspor maçında da mücadele gücü yüksek iyi oyun sergileyen takımızı yeni bir oluşumun verdiği olayla biraz daha hazırlık dönemini geçirmek ve olmayan oyuncuların katılmasıyla daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Amacımız mücadele gücü yüksek, tempolu, zevk veren bir müsabaka çıkaran oyuncu topluluğu oluşturmak ve bunun sonucunda da Manisa'yı en iyi seviyede temsil etme düşüncesindeyiz." - MANİSA

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Trendyol, manisa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK ve Sakaryaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:29 Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu Ali Koç’a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay
23:43 Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
23:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Göztepe deplasmanında saldırı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
23:10 Yabancı madde isabet etti, yere düştü Ali Koç, İzmir’de saldırıya uğradı Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 02:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK ve Sakaryaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement