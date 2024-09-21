Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 Geçti - Son Dakika
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Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 Geçti

Manisa FK, Yeni Malatyaspor\'u 5-1 Geçti

Manisa FK, 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek başarılı bir performans sergiledi.

21.09.2024 03:20
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuğu Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, başarılı bir mücadeleyle galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çavuş, ligin geride kalan bölümünde iyi sonuçlar elde ettiklerini, bu başarıyı sürdürmek istediklerini ifade etti.

Skordan bağımsız iyi bir oyun ortaya koymak ve seyircilere iyi futbol izlettirmek istediklerini dile getiren Çavuş, "Nitekim de 5 haftada bunu yaptık. Bu maçta rakibin durumu, yaşadıkları ve buraya geliş hikayeleri biraz daha farklı. Bu tür maçların konsantresi biraz zor olur fakat oyuncu grubun bunu çok iyi yaptı. Maç önünde de gerçekten çok konsantrelerdi. Oyunun tamamında çok iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Çağdaş Çavuş, oyuncularını tebrik ederek, "Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bir tanesi bittikten sonra yenisi başlıyor. Bu çok daha değerli. Bu süreci de böyle geçirebilirsek bizim için çok mutluluk verici olacak." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, mağlubiyet için üzgün olduklarını dile getirdi.

Ligde zor şartlar altında yarıştıklarını anlatan Deniz, şunları kaydetti:

"Bu oyunculara, bu gruba mücadele anlamında saygı duyulması lazım. Sahada bakıyoruz çok sert bir mücadele var. Hakem hiç müdahale etmiyor, sadece izliyor. Devamında rakip hiç acımadan sert oyununa devam ediyor ve sonuçta çocuklarımızı sindirmeye çalışıyorlar sahanın içinde. Bu takımın ne şartlarda buraya geldiği, ne şartlarda mücadele ettiği ortada. Maç maç üstüne koyarak gidiyoruz. Bugünkü mücadeleye baktığımız zaman çocuklarımız hakikaten iyi mücadele ettiler ama sadece mücadeleyle olmuyor. Sahaya bir şeyler de koymak lazım teknik anlamda, fizik anlamında. Bu anlamda biraz yetersizdik. Yoksa mücadelemizi yapıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 Geçti - Son Dakika

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