Manisa FK: Yeni Malatyaspor'u 5-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK: Yeni Malatyaspor'u 5-1 Yendi

Manisa FK: Yeni Malatyaspor\'u 5-1 Yendi

1. Lig'de Manisa FK, merkezinde Efe ve Fofana'nın golleriyle Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti.

20.09.2024 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen -Oktay, Bartu, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 67 Hodzic), Efe (Dk. 77 Osman), Ramirez (Dk. 77 Muhammed), Fofana (Dk. 77 Diallo), Osuji (Dk. 67 Wriedt)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed- Emircan Bayrakdar, Yiğit, Erşan, Berat, Mehmet Güneş (Dk. 90 Osman), Ferhat, Umut (Dk. 68 Cengizhan), Burak (Dk. 90 Metehan), Nuri, Mehmet Taştan (Dk. 80 Atakan)

GOLLER: Dk. 11 Efe, Dk. 26 ve Dk.66 Fofana, Dk. 40 ve Dk. 58 Osuji (Manisa FK) Dk. 17 Mehmet Taştan (Yeni Malatyaspor)

SARIKARTLAR: Gameli (Manisa FK) Ferhat (Yeni Malatyaspor)

1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı.

11'inci dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Ramirez'in ortasında arka direkte topla buluşan Efe'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17'nci dakikada sağ kanattan Mehmet Güneş'in içeri çevirdiği top yerden sekti, araya giren Mehmet Taştan kaleciden önce dokunarak topu ağlara gönderdi: 1-1.

26'ncı dakika sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana, Ramirez ile yaptığı verkaçta ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

40'ıncı dakika sol kanatta son çizgide topla buluşan Fofana, topu ceza sahasına çevirdi. Kale dibinde topa diziyle dokunan Osuji topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle geçildi.

58'inci dakika Ramirez'in orta alandan verdiği ara pasta topla buluşan Osuji, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Abdulsamed'i de geçen Osuji topu boş ağlara bıraktı: 4-1.

66'ncı dakikada sol kanattan seri çalımlarla ceza sahası içine giren Osuji'nin pasında, topa gelişine plase vuran Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.

Maç Manisa Futbol Kulübü'nün 5-1 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Güncel, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK: Yeni Malatyaspor'u 5-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 Lübnan’a bomba yağıyor İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi Lübnan'a bomba yağıyor! İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 23:34:38. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa FK: Yeni Malatyaspor'u 5-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement