Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u Konuk Ediyor

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1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Play-Off hattındaki Manisa Futbol Kulübü, yarın 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında sonuncu Yeni Malatyaspor 'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Burak Olcar düdük çalacak. Ev sahibi Manisa Futbol Kulübü'nde Kocaeli deplasmanında kırmızı kart gören Mamadou Cissokho forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, kazanıp seri yakalamak istediklerini söyledi. Kocaelispor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını dile getiren Çavuş, "Üst sıralarda yer almak istiyoruz. Her maçımız bizim adımıza kritik ve önemli. Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kayıpsız bitirip çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi. Ligde yalnız ilk hafta İstanbulspor'a deplasmanda mağlup olan Manisa Futbol Kulübü, son 4 maçta dış sahada 2 galibiyet alıp, evindeki müsabakalardan ise beraberlikle ayrılmıştı.