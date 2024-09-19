Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, kazanıp seri yakalamak istediklerini söyledi. Kocaelispor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını dile getiren Çavuş, "Üst sıralarda yer almak istiyoruz. Her maçımız bizim adımıza kritik ve önemli. Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kayıpsız bitirip çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi. Ligde yalnız ilk hafta İstanbulspor'a deplasmanda mağlup olan Manisa Futbol Kulübü, son 4 maçta dış sahada 2 galibiyet alıp, evindeki müsabakalardan ise beraberlikle ayrılmıştı.
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?