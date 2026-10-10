Manisa FK'yı 3-2 yenen Kayserispor'da Gerin, hırs ve mücadele vurgusu yaptı - Son Dakika
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Manisa FK'yı 3-2 yenen Kayserispor'da Gerin, hırs ve mücadele vurgusu yaptı

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Manisa FK\'yı 3-2 yenen Kayserispor\'da Gerin, hırs ve mücadele vurgusu yaptı
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Manisa FK'yı 3-2 yendi. Teknik Direktör Atila Gerin, maçın ardından hırs ve mücadeleyi kaybetmemenin önemini vurgularken, yaşanan olayları tasvip etmediklerini söyledi.

Kayseri spor Teknik Direktörü Atila Gerin, Manisa FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Önemli olan hırsı ve mücadeleyi kaybetmemek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor evinde Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Beklediğimden biraz daha zor geçti. Her şeyden ders çıkarmamız gerekiyor. Aksiyonlu maçları taraftar seviyor. Herkes aksiyonun içerisinde olmak istiyor. Ancak ben sevmiyorum. Çünkü hiçbir futbolcumu kaybetmek istemiyorum. Hiçbir oyuncumun sahanın içinde de dışında da böyle olaylar yüzünden ceza almasını istemiyorum. Çünkü herkese her dakika ihtiyacımız oluyor. Onun için o konuda üzgünüm. Çocukların 2-2'den sonra yapmak istedikleri şeyler için özellikle teşekkür etmek istiyorum. O kalan sürenin kıymetini bilerek, doğru oyunla sahanın içerisinde panik yapmadan birbirlerine o pasları vererek, 3'üncü golü bulmaları benim için çok kıymetli. Son dakika golleri oyuncuları da camiayı da kilitler. Bunların güzel yanları vardır. İnşallah bu kazanımları cebimize koyacağız. Skor 2-1 iken yüzde 80 topun bizde olduğu anlar var. Puan kaybı olmadan bir tecrübe kazandık. Oyuncularımız tebrik ediyorum. Önemli olan hırsı ve mücadeleyi kaybetmemek. Bu konuda üzerine koyarak, gidiyorlar. Kazandığımız için memnunum" diye konuştu.

Maçın ardından yaşanan olayları tasvip etmediklerini dile getiren Gerin, "Biz sonuç olarak spor yapıyoruz. Taraftarlarımız mutlu olsunlar, eğlensinler diye biz işimizi yapıyoruz. Yaralayıcı aletlerin konuşulmasını bırakın, biz kimseye bir fiske vurulmasını tasvip etmiyoruz. Ancak maalesef herkes bir rol peşinde. Kendi takımımda da karşı takımda da bu tarz hareketleri yapanları daha iyi yönlendirmemiz lazım. Futbol her şey gibi bir oyun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
KayserisporTrendyolManisaSporSon Dakika

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