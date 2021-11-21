Manisa Futbol Kulübü - Altınordu: 1-0

Son Dakika! Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, Rumen Radev kazandı

50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer