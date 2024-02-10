Manisa Futbol Kulübü, Eduart Rroca\'yı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca'yı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Rroca, "Hedeflerim doğrultusunda en doğru yerdeyim. Manisa Futbol Kulübü ile başarılı olmak istiyorum" dedi.
Manisa Futbol Kulübü, devre arası transfer döneminin son gününde Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transfer Eduart Rroca için gerçekleştirilen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı. Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Rroca, "Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyorum ve Trendyol 1. Lig daha önce oynadığım, yakından tanıdığım bir lig. Manisa Futbol Kulübü ile ilgili de güzel bilgiler aldım. Hedefleri olan, projeleri olan güzel bir kulüp. Burada elimden gelenin fazlasını vererek takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
Başkan Aktan: "Rroca tecrübesiyle takımımıza güç katacak"
Eduart Rroca'nın deneyimli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Başkan Mevlüt Aktan, "Eduart Rroca, orta sahada görmek istediğimiz bir oyuncuydu. Tecrübesiyle takımımıza önemli bir güç katacaktır. Bu ligi iyi bilen, bu ligde şampiyonluk yaşamış bir isim. Transferin hem Eduart Rroca'ya hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Eduart Rroca kimdir?
Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Eduart Rroca, 28 Temmuz 1993 tarihinde Arnavutluk'un Librazhd şehrinde dünyaya geldi. Futbola, KF Egnatia altyapısında başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Terbuni takımında profesyonel kariyerine adım attı. Arnavutluk Süper Lig takımları Luftetari ve Kukesi formaları da giyen Rroca, 2020-2021 sezonunda İstanbulspor'a transfer oldu. 2021-2022 sezonunda İstanbulspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli orta saha kariyerinde 229 resmi maça çıkarak 36 gol ve 37 asiste imza attı. - MANİSA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Son Dakika › Spor › Manisa Futbol Kulübü, Eduart Rroca'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?