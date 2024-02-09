Manisa Futbol Kulübü, Eduart Rroca'yı kiraladı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Eduart Rroca'yı kiraladı

Manisa Futbol Kulübü, Eduart Rroca\'yı kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Rroca'nın kiralık transferi konusunda İstanbulspor ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

09.02.2024 20:49
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca'nın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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