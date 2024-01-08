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Manisa Futbol Kulübü, John Mary'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, John Mary'i kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'dan golcü oyuncu John Mary ile anlaşma sağladı. John Mary, Manisa FK'ye başarılı olmak ve Süper Lig'e çıkmak için geldiğini belirtti. Başkan Mevlüt Aktan ise Mary'nin takıma önemli bir güç katacağına inandıklarını söyledi. John Mary, kariyerinde 184 maçta 100 gol kaydetmiştir.

Manisa Futbol Kulübü, John Mary\'i kadrosuna kattı
08.01.2024 - 20:44,
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Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli golcü John Mary'i kadrosuna kattı.

Manisa FK, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen golcü oyuncu John Mary ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İmza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan kulübün yeni transfer John Mary, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerini biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Gollerimle takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Çok çalışıp sezon sonunda hedefimiz olan Süper Lig'e ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

John Mary'nin geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de sergilediği performansa dikkat çeken Başkan Mevlüt Aktan, "John Mary, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor takımının en önemli oyuncularından biriydi. Aynı katkıyı Manisa Futbol Kulübümüze de vereceğine inanıyoruz. Takımımıza önemli bir güç katacak. John Mary'i kadromuza kattığımız için mutluyuz" diye konuştu.

John Mary kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi John Mary, 9 Mart 1993 yılında dünyaya geldi. Futbol hayatına Kamerun'da başlayan Mary, sırasıyla FK Vojvodina, Rudar, Meizhou Hakka, Shenzhen, Fukuoka ve Al Shabab takımlarında forma giydi. 2022-2023 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer olarak ülkemize gelen 30 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibiyle 1. Lig şampiyonluğu yaşadı ve Süper Lig'e yükseldi. 2023-2024 sezonuna da Çaykur Rizespor formasıyla başlayan Kamerunlu golcü, kariyerinde 184 resmi maça çıktı ve 100 gol kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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