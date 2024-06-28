Manisa Futbol Kulübü oyuncusu Demba Diallo, Paris 2024 Olimpiyatları\'nda Mali U23 Milli Takımı\'na davet edildi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün başarılı oyuncusu Demba Diallo, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Mali U23 Milli Takımı'na davet edildi.

Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen Malili futbolcu Demba Diallo, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan Mali U23 Milli Takımı'na davet edildi. Manisa FK yönetimi, 23 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mali U23 Milli Takımı formasıyla mücadele edecek olan Demba Diallo'ya başarılar diledi. - MANİSA