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Manisa Futbol Kulübü, Sertan Taşqın'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Sertan Taşqın'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 26 yaşındaki Azeri sağ bek oyuncusu Sertan Taşqın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Taşqın, Manisa Futbol Kulübü'nde güzel işlere imza atmak için çok çalışacağını belirtti. Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise Taşqın'ın yeteneklerine güvendiklerini ve kendisini geliştirerek iyi yerlere geleceğini dile getirdi.

Manisa Futbol Kulübü, Sertan Taşqın\'ı kadrosuna kattı
12.01.2024 - 13:07,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, sağ bek oyuncusu Sertan Taşqın'ı kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, 26 yaşındaki Azeri sağ bek oyuncusu Sertan Taşqın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Sertan Taşqın, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Burada güzel işlere imza atmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım" dedi.

Sertan Taşqın'a başarı dileklerini ileten Futbol Şube Sorusu Erdem Özkan ise "Sertan Taşqın, Azerbaycan Premier Lig'inin dikkat çeken oyuncularından biri. Azerbaycan Milli Takımı'nın da formasını terletmiş bir isim. Yeteneklerine güveniyoruz. Burada kendini geliştirerek iyi yerlere gelecektir. Hem kendisine hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Milli Takımı'nda da görev alan Sertan Taşqın, kariyerinde çıktığı 188 resmi maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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