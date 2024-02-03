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Manisa Futbol Kulübü, Tuzlaspor ile kritik bir maça çıkacak - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Tuzlaspor ile kritik bir maça çıkacak

Manisa Futbol Kulübü, Tuzlaspor ile kritik bir maça çıkacak

Manisa Futbol Kulübü, geçen hafta aldığı yenilgiyi telafi etmek ve üst sıralara tırmanmak için Tuzlaspor ile kritik bir maça çıkacak. Kart cezalıları ve sakat oyuncuların eksikliğiyle mücadele edecek olan takım, galibiyet alarak seri yakalamayı hedefliyor.

03.02.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
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MANİSA,

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Tuzlaspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Ensar Akgün ile Sertan Taşqın'ın yanı sıra sakatlığı süren Ayberk Karapo müsabakada forma giyemeyecek. Teknik Direktör Mustafa Dalcı üst sıralara tırmanma adına son derece kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Erzurumspor yenilgisini telafi etmek istiyoruz. Tuzlaspor'u yenip seri yakalamayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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