Manisa FK'da Yeni Yönetim ve Su Sayacı Krizi - Son Dakika
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Manisa FK'da Yeni Yönetim ve Su Sayacı Krizi

Manisa FK\'da Yeni Yönetim ve Su Sayacı Krizi

Manisa Futbol Kulübü'nde yeni başkan Yasemin Buket Aktan ve yönetimi belirlendi. Kulübün hedefi Süper Lig'e yükselmek.

07.09.2024 11:57
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MANİSA,

EGE'nin 1'inci Lig'deki temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan'ın Futbol Federasyonu yönetimine girerek yerine eşi Yasemin Buket Aktan'ın kulüp başkanı olmasının ardından yeni yönetim de belirlendi. Siyah-beyazlılarda Akın Saadettin Gezgin asbaşkan ve mali işler ile tesislerden sorumlu yönetici, Ertan Korkmaz basın, halkla ilişkiler, organizasyon sorumlusu, Kerim Gençoğlu proje geliştirme sorumlusu, Ali Özkan TFF, kurumsal iletişim, sportif işler ve A takım sorumlusu, Osman Çimenoğlu reklam, mağazacılık, stadyum sorumlusu, Zerrin Ağar akademi, altyapı sorumlusu, Binali Osmanoğlu proje geliştirme ve pazarlama sorumlusu, Buğra Çelikkanat hukuk işleri sorumlusu oldu. Yönetimde Ömer Akar, Hasan Yıldız, Tamer Yaşar, Murat Taşkıran, Ural Üncü, Ali Gerdan, Selim Şarkdağ, İbrahim Göktuğ, Ayşegül Tosun da yer aldı.

Başkan Yasemin Buket Aktan, "Birinci önceliğimiz kulübümüzü Süper Lig'e taşıyarak Manisa adını ve Manisa bayrağını Türk futbolunda gururla temsil etmek olacak" dedi. Aktan, "Bunun için çok çalışacağız. Mücadele azmimizden zerre ödün vermeden hem sahada hem dışarıda devam edeceğiz. El ele vererek elimizdeki değeri daha yukarı taşıyıp Manisa ismini büyüteceğiz. Bütün hedefimiz, amacımız bu yönde. Kulübümüz, bugün itibarıyla milli takımlara 21 sporcu gönderiyor, Türk futboluna birçok futbolcu kazandırıyor. Herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu. Başkan Yasemin Buket Aktan ve yönetim toplantının ardından futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Futbolculara büyük bir aile olduklarını söyleyen Buket Aktan, "Futbolcularımızın sahada verdiğiniz mücadeleyi yönetim kurulu üyelerimiz da saha dışında verecekleri destekle güçlendirecek. Takımımıza güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

SU SAYACI YİNE SÖKÜLDÜ

Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle arasında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından başlayan gerginlik devam eden Manisa Futbol Kulübü'nün tesislerindeki su sayacı yine söküldü. Geçen ay ligin ilk haftasında takım İstanbulspor deplasmanındayken 10 Ağustos'ta kiracı konumunda olduğu Fikri Bayrıl Tesisleri'nde sayaçları sökülen siyah-beyazlılar yine aynı sıkıntıyla karşılaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASKİ ekipleri tarafından tesisin sayaçları sökülüp götürüldü. Manisa FK yönetimi konuyla ilgili, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa Futbol Kulübümüze yönelik 'YILDIRMA' politikasını kınıyoruz ve yapılan her işlemin hukuksal zeminde takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı. Manisa temsilcisi daha önce belediyeye ait Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'nden sembolik kira ödediği sözleşmeleri iptal edilince çıkartılmış, elinde yalnız yine belediyeye ait kiracısı olduğu Fikri Bayrıl Tesisleri kalmıştı.

Kaynak: DHA

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