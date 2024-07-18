Manisa Futbol Kulübü, Yusuf Talum'u transfer etti - Son Dakika
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Spor

Manisa Futbol Kulübü, Yusuf Talum'u transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'da forma giyen 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yusuf Talum'u transfer etti. Talum, Manisa Futbol Kulübü'ne katıldığı için mutluluğunu dile getirerek, kariyerine doğru yerde olduğunu belirtti. Genç sağ bek, daha önce Göztepe altyapısında, Menemen FK, Tarsus İdman Yurdu ve GMG Kastamonuspor takımlarında forma giymişti. Kariyerinde 98 resmi maça çıkan Talum, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

18.07.2024 13:31
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, TFF 2. Lig takımı İnegölspor'da forma giyen 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yusuf Talum'u renklerine bağladı.

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde İnegölspor'dan 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yusuf Talum ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Talum, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hayallerim için en doğru yerdeyim. Çok çalışıp takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Futbola Göztepe altyapısında başlayan Yusuf, Menemen FK, Tarsus İdman Yurdu ve GMG Kastamonuspor takımlarında forma giydi. 2023-2024 sezonunda İnegölspor'a transfer olan Yusuf Talum, 30 maçta görev aldı.

Kariyerinde 98 resmi maça çıkan genç sağ bek, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü, Yusuf Talum'u transfer etti - Son Dakika

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