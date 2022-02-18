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Manisa Gençler Judo İl Birinciliği yapıldı - Son Dakika

Manisa Gençler Judo İl Birinciliği yapıldı

18.02.2022 10:18
Manisa Gençler Judo İl Birinciliği yapıldı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği organizasyonunda yapılan Gençler Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği organizasyonunda yapılan Gençler Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan seçmelere kız-erkek olmak üzere toplamda 54 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi. Müsabakalarda rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye giren judocular 11-13 Mart 2022 tarihlerinde Ordu'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Yapılan müsabakalar sonunda kızlar ve erkeklerde ilk 3'e giren isimler şu şekilde oluştu: "Kızlarda 48 kiloda 1. Sümeyra Gökcen, 2. Kardelen Öztürk. 52 kiloda 1. Aysun Ağdeve, 3. Ecrin Güneş. 57 kiloda 1. Büşra Sevgi, 2. Tuğba Yılmaz, 3. Sidar Cihangir 3. Altın Nisa Yıldırım. 63 kiloda 1. Kerime Nur İşbecer, 2. İlayda Akçagün, 3. Yağmur Arguz, 3. Buse Yüksel. 70 kiloda 1. Emine Mihrace Çelik, 2. Belinay Beyza Gökkaya. 78 kiloda 1. Sümeyye Kaya, 2. Öznur Efe. 78 kiloda 1. Duygu Dirgen, 2. Şeydanur Çiçek, 3. Irmak Ceylin Güçtekin. Erkeklerde 60 kiloda 1. Mert Gülgönül, 2. Kermcan Çavdar, 3. Ümit Çırpan, 3. Eyüp Can Veral. 66 Kiloda 1. Alp Çalışkan, 2. Hilmi Can Çoban, 3. Muhammet Acar, 3. İbrahim Aslan. 73 kiloda 1. Abdulkadir Atıldan, 2. Emirhan Ertem, 3. İsmail Durbak. 81 kiloda 1. Cuma Çiçek, 2. Enes Pınar, 3. Batuhan Küçük, 3. İsmail Yılmaz. 90 kiloda 1. Sami Yusuf Çiçek, 2. Aytaç Aykut Gündoğan, 3. Zübeyir Talha Polat. 100 kiloda 1. Kenan Şayık, 2. Macit Şener Erel. +100 kiloda 1. Ozan Erol, 2. Mehmet Emin Çolakçivi, 3. Mehmet Alp Seçilmiş." - MANİSA

Manisa Gençler Judo İl Birinciliği yapıldı
Manisa Gençler Judo İl Birinciliği yapıldı
Manisa Gençler Judo İl Birinciliği yapıldı
Manisa Gençler Judo İl Birinciliği yapıldı
Manisa Gençler Judo İl Birinciliği yapıldı
Manisa Gençler Judo İl Birinciliği yapıldı

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Türkiye, gençlik, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa Gençler Judo İl Birinciliği yapıldı - Son Dakika Spor


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