Manisa haberi: Manisa FK beraberlikten memnun

Spor Toto 1'inci Lig'de Bodrumspor deplasmanından bitime 2 dakika kala attığı golle 1-1 beraberlikle dönerek yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü, milli araya umutlu girdi. Teknik direktör Levent Eriş, yollarına emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Bodrumspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İlk devreyi istediğimiz şartlarda bitirmeyi hedeflemiştik. Biraz bekleyerek, rakibe pozisyon vermeyi azaltarak oynamaya çalıştık. 44'üncü dakikaya bunu başardık. İkinci yarı da biz maçı bırakmadık, hep reaksiyon gösteren bir takımız. İkinci yarı daha çok pozisyon bulmayı amaçladık. Biz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Kadromuzda çok genç oyuncular var ve onları kazanmak için devam ediyoruz" dedi. Manisa FK, ligde 8 puana ulaştı.