Manisa FK ile Amberçay Eynesil Belediyespor arasında oynanacak mücadele hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. Mücadelede İlker Yasin Avcı'nın yardımcılıklarını Samet Özkul ve Selim Şenöz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Şivka. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Manisa haberi... Manisa FK, kupa hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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