Manisa haberi... Manisa FK, kupa hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Manisa haberi... Manisa FK, kupa hazırlıklarını tamamladı

17.10.2022 12:48
Manisa haberi... Manisa FK, kupa hazırlıklarını tamamladı

Manisa bölgesinden gelen habere göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde A. Eynesil Belediyespor'u konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde A. Eynesil Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Manisa FK, mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Manisa FK, TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Amberçay Eynesil Belediyespor'u konuk edecek. 18 Ekim Salı günü Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'da başlayacak. Manisa FK, Giresun temsilcisi A. Eynesil Belediyespor'u eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Mücadelede İlker Yasin Avcı düdük çalacak

Manisa FK ile Amberçay Eynesil Belediyespor arasında oynanacak mücadele hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. Mücadelede İlker Yasin Avcı'nın yardımcılıklarını Samet Özkul ve Selim Şenöz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Şivka. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa haberi... Manisa FK, kupa hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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