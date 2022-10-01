Manisa haberi | Manisa FK'nın rakibi Adanaspor - Son Dakika
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Manisa haberi | Manisa FK'nın rakibi Adanaspor

01.10.2022 11:30
Manisa haberi | Manisa FK'nın rakibi Adanaspor

Manisa haberler: Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Bodrumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüp milli maç arasına 8 puanla 9'uncu sırada giren Manisa Futbol Kulübü, yarın sahasında Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Bodrumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüp milli maç arasına 8 puanla 9'uncu sırada giren Manisa Futbol Kulübü, yarın sahasında Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Manisa FK'da sakatlığı bulunan Alioune Ba ile kırmızı kart cezalısı Çağrı mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilyet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribün 25 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Levent Eriş eski takımı Adanaspor'a karşı iyi bir futbol ortaya koyacaklarını ve istedikleri sonucu alacaklarını ifade etti.


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Kaynak: DHA

Adanaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haberi | Manisa FK'nın rakibi Adanaspor - Son Dakika

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