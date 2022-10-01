Manisa FK'da sakatlığı bulunan Alioune Ba ile kırmızı kart cezalısı Çağrı mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilyet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribün 25 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Levent Eriş eski takımı Adanaspor'a karşı iyi bir futbol ortaya koyacaklarını ve istedikleri sonucu alacaklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

Adanaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa haberi | Manisa FK'nın rakibi Adanaspor - Son Dakika

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