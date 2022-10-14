Manisa haberleri | Manisa BŞB potada seri için Bursa'da

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk galibiyetini geçen hafta evinde Beşiktaş Emlakjet önünde alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Bursa'da Tofaş'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Manisa BŞB ve Tofaş, ligde ilk haftaları 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti. Tofaş, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da Strasbourg'a uzatmada 94-89 mağlup olmuştu.
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