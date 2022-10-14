TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi 'ndeki ilk sezonunda ilk galibiyetini geçen hafta evinde Beşiktaş Emlakjet önünde alan Manisa Büyükşehir Belediyespor , yarın Bursa 'da Tofaş 'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Manisa BŞB ve Tofaş, ligde ilk haftaları 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti. Tofaş, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa 'da Strasbourg 'a uzatmada 94-89 mağlup olmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Manisa haberleri | Manisa BŞB potada seri için Bursa'da - Son Dakika

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