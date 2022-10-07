Manisa haberleri: Manisa FK, Eyüp deplasmanında - Son Dakika
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Manisa haberleri: Manisa FK, Eyüp deplasmanında

07.10.2022 12:36
Manisa haberleri: Manisa FK, Eyüp deplasmanında

Gelen Manisa haberlerine göre Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'u 3-2 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Eyüpspor'un rakibi olacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'u 3-2 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Eyüpspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Edgar Prib ve kırmızı kart cezalısı Domgjonas görev yapamayacak.

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Takımının sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini belirten Eriş, "Amacımız seri yakalayıp zirve yarışına ortak olabilmek. Bunu yapacak güçteyiz. İlk haftadan bu yana yenilmiyoruz. Eyüpspor deplasmanında da gereğini yapacağız" diye konuştu.Manisa FK 11 puanla 6'ncı, Eyüspor 14 puanla 2'nci sırada yer alıyor.


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Manisa spor haberleri: Manisa FK, Eyüspor hazırlıklarını tamamladı Manisa spor haberleri: Manisa FK, Eyüspor hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA

Adanaspor, Eyüpspor, Manisa, Eyüp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haberleri: Manisa FK, Eyüp deplasmanında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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