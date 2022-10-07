Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Takımının sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini belirten Eriş, "Amacımız seri yakalayıp zirve yarışına ortak olabilmek. Bunu yapacak güçteyiz. İlk haftadan bu yana yenilmiyoruz. Eyüpspor deplasmanında da gereğini yapacağız" diye konuştu.Manisa FK 11 puanla 6'ncı, Eyüspor 14 puanla 2'nci sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA

Adanaspor, Eyüpspor, Manisa, Eyüp, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa haberleri: Manisa FK, Eyüp deplasmanında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.