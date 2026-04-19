Mesir Festivali doğayla buluştu - Son Dakika
Mesir Festivali doğayla buluştu

Mesir Festivali doğayla buluştu
19.04.2026 15:46  Güncelleme: 15:47
486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Spil Dağı Kamp Etkinliği, 350 lisanslı sporcu ve doğaseveri bir araya getirerek unutulmaz bir gün sundu. Etkinlikte doğa, spor ve tarih turizmi üzerine söyleşiler yapıldı.

Bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında hayata geçirilen "Spil Dağı Kamp Etkinliği", yüzlerce doğaseveri bir araya getirdi. Spor, söyleşi ve eğlence dolu programda katılımcılar doğayla iç içe unutulmaz bir gün yaşadı.

Festival etkinlikleri çerçevesinde Spil Dağı'nda ilk kez düzenlenen kamp organizasyonuna 350 lisanslı sporcu katıldı. Gün boyu süren etkinliklerde katılımcılar hem fiziksel aktivitelerle enerjilerini yükseltti hem de alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşilerle bilgi edindi.

Programa katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, moderatörlüğünü Ulaş Utku Güldal'ın yaptığı söyleşide Orkun Olgar, Zorbey Aktuyun ve Cüneyt Mete Gazioğlu ile birlikte Manisa'nın doğa, spor ve tarih turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Söyleşide konuşan Orkun Olgar, Türkiye'nin eşsiz doğal ve tarihi zenginliğine dikkat çekerek bu değerlerin doğru tanıtılmasının önemine vurgu yaptı. Olgar, hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve doğa sporlarında doğru ekipman kullanımının hayati olduğunun altını çizdi.

Manisa'nın stratejik konumuna değinen Cüneyt Mete Gazioğlu ise özellikle Aigai Antik Kenti başta olmak üzere bölgenin tarihi mirasının büyük bir turizm değeri taşıdığını ifade ederek, kentin doğru tanıtımla önemli bir turizm merkezi haline gelebileceğini söyledi.

Zorbey Aktuyun da Manisa'nın kaya tırmanışı açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, Spil Dağı ve çevresinde yeni rotalar açıldığını ve bölgenin uluslararası sporcuların ilgisini çekmeye başladığını dile getirdi.

Başkan Besim Dutlulu ise Mesir Festivali'nin kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Bu organizasyonu sadece mesir saçım töreni olmaktan çıkarıp gastronomi, doğa sporları ve tarihi değerlerle bütünleştirdik. Amacımız Manisa'nın sanayi kimliğinin yanında doğa ve tarih zenginliğini de dünyaya tanıtmak" dedi.

Gün boyu süren etkinliklerde zumba, halat çekme ve çuval yarışı gibi aktivitelerle renkli anlar yaşanırken, program DJ performansı ve kamp ateşi etrafında gerçekleştirilen eğlenceyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesir Festivali doğayla buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Mesir Festivali doğayla buluştu - Son Dakika
