Manisa potada Süper Lig'de kalıcı olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa potada Süper Lig'de kalıcı olacak

20.05.2022 13:02
Manisa potada Süper Lig'de kalıcı olacak

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da antrenör Ceyhun Cabadak, ilk hedeflerinin kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da antrenör Ceyhun Cabadak, ilk hedeflerinin kalıcı olmak olduğunu söyledi. Yeşil-beyazlı ekibi Türkiyei Basketbol 2'nci Ligi'nden (TB2L) beri 5 yıldır çalıştırıp basamakları adım adım tırmandıran başarılı antrenör, daha önce de hep gerçekçi hedeflerle hareket ettiklerini belirtti. Kariyerinde senelerce Süper Lig'de Pınar Karşıyaka, Trabzonspor ve Sırbistan U20 Milli Takımı'nda yardımcı antrenör, Kosova ekibi Sigal Priştine'de başantrenör olarak görev yaptıktan sonra 5 yılda Manisa ekibine TB2L, TBL ve Federasyon Kupası'nda zafer kazandıran Cabadak, ayaklarının yeni sezonda da yere sağlam basacağını vurguladı.

Yönetimle yeni sezon için önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini dile getiren 38 yaşındaki Ceyhun Cabadak, "Manisa için çok büyük bir iş başardık. Kent merkezi Manisaspor düştükten sonra yıllardır hiçbir takım branşında Süper Lig kategorisinde temsil edilmiyor. Manisa'nın tarihteki ilk Süper Lig takımı olduk ama işimiz burada bitmedi" dedi.

Yeni sezon için gerçekçi hedefler koymaları gerektiğini belirten Cabadak, "ING Basketbol Süper Ligi hiç kolay bir lig değil. Avrupa'nın en zorlu liginde 11-12 tane iddialı takım var. Biz önce onların arasına girerek kendimizi ligde kabul ettirmeli, ligde kalıcı olmalıyız. Sonra daha üstleri hedeflemeliyiz. Manisa'da 5 yıldır hep böyle yapıp gerçekçi hedeflerle yola çıktık. Gerçekçi, kalıcı ve sürdürülebilir hedefler belirleyip inşallah Süper Lig'de de başarılı olacağız" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa potada Süper Lig'de kalıcı olacak - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:00:55. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa potada Süper Lig'de kalıcı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement