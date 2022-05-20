Manisa potada Süper Lig'de kalıcı olacak

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da antrenör Ceyhun Cabadak, ilk hedeflerinin kalıcı olmak olduğunu söyledi. Yeşil-beyazlı ekibi Türkiyei Basketbol 2'nci Ligi'nden (TB2L) beri 5 yıldır çalıştırıp basamakları adım adım tırmandıran başarılı antrenör, daha önce de hep gerçekçi hedeflerle hareket ettiklerini belirtti. Kariyerinde senelerce Süper Lig'de Pınar Karşıyaka, Trabzonspor ve Sırbistan U20 Milli Takımı'nda yardımcı antrenör, Kosova ekibi Sigal Priştine'de başantrenör olarak görev yaptıktan sonra 5 yılda Manisa ekibine TB2L, TBL ve Federasyon Kupası'nda zafer kazandıran Cabadak, ayaklarının yeni sezonda da yere sağlam basacağını vurguladı.

Yönetimle yeni sezon için önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini dile getiren 38 yaşındaki Ceyhun Cabadak, "Manisa için çok büyük bir iş başardık. Kent merkezi Manisaspor düştükten sonra yıllardır hiçbir takım branşında Süper Lig kategorisinde temsil edilmiyor. Manisa'nın tarihteki ilk Süper Lig takımı olduk ama işimiz burada bitmedi" dedi.

Yeni sezon için gerçekçi hedefler koymaları gerektiğini belirten Cabadak, "ING Basketbol Süper Ligi hiç kolay bir lig değil. Avrupa'nın en zorlu liginde 11-12 tane iddialı takım var. Biz önce onların arasına girerek kendimizi ligde kabul ettirmeli, ligde kalıcı olmalıyız. Sonra daha üstleri hedeflemeliyiz. Manisa'da 5 yıldır hep böyle yapıp gerçekçi hedeflerle yola çıktık. Gerçekçi, kalıcı ve sürdürülebilir hedefler belirleyip inşallah Süper Lig'de de başarılı olacağız" diye konuştu.