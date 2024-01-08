Manisa Sarıgöl\'de Çavuşlar Mahallesi\'ne Futbol Saha Talebi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 1969 yılında yaşanan deprem sonrası yerleşim yeri değişen Çavuşlar Mahallesi sakinleri o tarihe kadar gençlerin spor yapabildikleri futbol sahaları olduğunu ancak günümüzde sahaları olmadığı için gençlerin spor yapamadıklarını belirterek, yetkililerden mahallelerine yeni bir saha talebinde bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesi sakinleri mahallerine futbol sahası istiyor. Mahallenin eski yerleşim yerinde 50 yıldan fazla geçmişi olan bir futbol sahasının olduğunu kaydeden vatandaşlar, sahanın bakımsızlıktan dolayı çok kötü durumda olduğunu belirterek yetkililerden yeni bir saha talebinde bulundu. Mahallenin eski yerleşim yerinde bulunan ve 1969 depremi öncesine kadar Sarıgöl'deki Kaymakamlık Kupalarından, amatör maçlara kadar bir çok futbol maçına ev sahipliği yapan futbol sahasının artık kullanılamaz hale geldiğini anlatan Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Mehmet İğdeli, "Mahallemizde geçmişi 50 yıldan fazlaya dayanan bir sahamız var. Bu sahada yıllarca futbol oynayan mahalle gençleri sahalarında bir zamanlar amatör ve kaymakamlık kupası maçları da oynanıyordu. Mahallemiz, 1969 depreminden sonra yeri değişti ve yeni yerleşim alanına da futbol sahası yapılmadı. Bu nedenle mahalle gençlerimiz eski sahada sporlarına devam etti. Ancak artık bu saha da bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi ve mahalle gençlerimiz spordan uzak kaldı. Yeni bir sahamız olursa gençlerimiz daha moralli bir şekilde spor yapma imkanı bulacaklar. Zaman zaman mahallemizin gençleri ile günümüzü eski futbol sahasında spor yaparak değerlendirmekteyiz. Futbol sahamızın geçmişi çok eski. Eskiden kaymakamlık kupası altında turnuvalara ev sahipliği yapmış bir saha. Bizde bu sahamızı gençlerimize tekrar kazandırmak için çalışıyoruz. Büyüklerimizde inşallah yardımcı olursa mahalle gençlerimiz mahalle halkımız çok mutlu olacaktır. Spor kardeşliktir, dostluktur. Gençlerimizi bir arada tutmaktır. Çavuşlar Mahallesi olarak bu işi organize edebilecek herkesten destek bekliyoruz. Sağlıklı yaşamak için genç yaşlı herkesin spor yapması gereklidir." diyerek yetkililerden mahallelerine futbol sahası yapmaları için talepte bulundu. - MANİSA