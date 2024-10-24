Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu Şiddete Dikkat Çekmek İçin Yola Çıktı - Son Dakika
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Spor

Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu Şiddete Dikkat Çekmek İçin Yola Çıktı

Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu Şiddete Dikkat Çekmek İçin Yola Çıktı

Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu, 'Şiddete Yol Verme Bisiklete Yol Ver' sloganı ile toplumsal şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla Manisa'dan Şanlıurfa Göbeklitepe'ye 1,250 kilometre pedal çevirerek yola çıktı. Uğurlama töreninde Başkan Semih Balaban, şiddet olaylarının son bulmasını diledi.

24.10.2024 10:54  Güncelleme: 10:58
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'Şiddete Yol Verme Bisiklete Yol Ver' sloganı ile toplumsal şiddet olaylarına dikkati çekmek isteyen Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu, Manisa'dan Şanlıurfa Göbeklitepe'ye bin 250 kilometre pedal çevirecek. Grup üyelerini Göbeklitepe'ye Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban uğurladı.

Manisalı bisikletçiler, Yunusemre'den yola çıkarak bin 250 kilometre boyunca toplumsal şiddet olaylarına dikkat çekecekler. Cumhuriyetin 101. yılında kadın ve çocuk cinayetleri, toplumsal şiddet olaylarına dikkati çekmek isteyen Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu, Yunusemre Belediyesinin katkıları ile bin 250 kilometre boyunca pedal çevirerek, Göbeklitepe'ye gidecek. 'Şiddete Yol Verme Bisiklete Yol Ver' sloganı ile yola çıkan sporcuları Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Haydar İzci uğurladı. Türk bayrağını Başkan Balaban'dan alan Grup Başkanı Sabri Bozkurt, Türk bayrağını Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanına teslim edecek.

Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu'nun yolculuğunun önemli bir teması olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, toplumsal şiddetin son bulmasını dilediğini belirtti. Başkan Balaban, "Toplumumuzda şiddet olayları çok fazla arttı. Sloganınızda da belirttiğiniz gibi şiddet olaylarına dur dememiz gerekiyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında düzenlediğiniz bisiklet turunun toplumsal bilincin artırılmasında önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Yolunuzun açık olmasını ve kazasız belasız turunuzu tamamlamanızı diliyorum" dedi.

Toplumsal şiddet olaylarına çok üzüldüklerini belirten grup başkanı Sabri Bozkurt, bisiklet turunun gerçekleştirilmesinde kendilerine destek olan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu Şiddete Dikkat Çekmek İçin Yola Çıktı - Son Dakika

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