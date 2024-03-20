Manisa Valisi Enver Ünlü, 2028 yılında yapılacak Üniversite Olimpiyatları hakkında bilgi aldı

Manisa Valisi Enver Ünlü, makamında ağırladığı Üniversite Olimpiyatları heyetinden 2028 yılında Manisa'da yapılacak Üniversite Olimpiyatlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
2028 yılında Manisa'da yapılacak Üniversite Olimpiyatları için Manisa'ya gelen Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Adam Rozczek, Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi Franciss Crianni, Genel Sekreter Mathias Pecovnıc, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.
Heyet, 2028 yılında Manisa'da yapılacak Üniversite Olimpiyatları için yaptıkları hazırlıklar ve çalışmalar hakkında Vali Ünlü'ye bilgi verdi.
Son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla Manisa'nın önemli spor şehirleri arasında yer aldığını söyleyen Vali Ünlü, "Özellikle spor alt yapısı ve tesisler konusunda yapılan çalışmalar, şehrin spor alanındaki potansiyelini ortaya koyuyor. Özellikle olimpiyat oyunları gibi uluslararası ölçekteki organizasyonlara ev sahipliği yapacak olmamız şehrimizin spor turizmi açısından önemli bir ivme kazanmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların, şehrin sporda marka haline gelmesine ve gençlerin sağlıklı bir yaşam için sporu tercih etmelerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca ilimizde yapılacak olimpiyatların şehrin uluslararası alanda tanınırlığını artıracağını düşünüyorum. Gerekli altyapıya sahip olan şehrimiz Üniversite Olimpiyat Oyunlarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır" dedi. - MANİSA
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