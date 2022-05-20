Manisa yurt takımları Türkiye şampiyonalarına damga vurdu - Son Dakika
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Manisa yurt takımları Türkiye şampiyonalarına damga vurdu

20.05.2022 10:36
Manisa yurt takımları Türkiye şampiyonalarına damga vurdu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonalarına damga vurdu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonalarına damga vurdu.

Manisa yurt öğrencileri, katıldıkları yurtlar arası tenis, basketbol ve geleneksel okçuluk müsabakalarında başarıdan başarıya koştu. Manisa Merkez Efendi Yurdu Erkek Tenis Takımı, Hatay'da yapılan Yurtlar arası Tenis Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olurken, Kocaeli'de yapılan Yurtlar arası Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa Kız Yurdu ise Türkiye 3.sü oldu. Antalya'da yapılan Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdu ise Türkiye 4.sü olmayı başardı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarıda emeği geçen takımları ve öğrencileri tebrik etti. Öztürk, öğrencilerin eğitim ve öğretimdeki başarılarını spora da yansıtmalarının gurur verici olduğunu söyleyerek, "Manisa'mızda bulunan 17 yurdumuzda öğrencilerimize yönelik sportif faaliyetlerini yaygınlaştırdık. Sporla eğitimi bir arada yürütüyoruz. Bakanlığımız öncülüğünde gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Manisa yurt takımları Türkiye şampiyonalarına damga vurdu
Manisa yurt takımları Türkiye şampiyonalarına damga vurdu
Manisa yurt takımları Türkiye şampiyonalarına damga vurdu
Manisa yurt takımları Türkiye şampiyonalarına damga vurdu
Manisa yurt takımları Türkiye şampiyonalarına damga vurdu

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Kaynak: İHA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, gençlik, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa yurt takımları Türkiye şampiyonalarına damga vurdu - Son Dakika


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