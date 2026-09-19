Manisalı Ekin Çınar, aerobik cimnastikte 18 bin 900 puanla dünya ikincisi oldu

İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Manisalı milli sporcu Ekin Çınar, Tek Kadınlar kategorisinde 18 bin 900 puanla gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

İspanya'nın Pamplona kentinde 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, 37 ülkeden 667 sporcunun katılımıyla yapıldı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Manisa Spil Spor Kulübü sporcusu Ekin Çınar, Tek Kadınlar kategorisinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Antrenörleri Gürkan Er ve Harun Çelik yönetiminde organizasyona hazırlanan milli sporcu, final serisinde hakemlerden 18 bin 900 puan alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya ikinciliği geldi

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 12-14 yaş Tek Kadınlar müsabakasında Avrupa Şampiyonu olan Ekin Çınar, uluslararası arenadaki yükselişini sürdürdü. Genç sporcunun Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya ikincisi olması, kulübü Manisa Spil Spor Kulübü başta olmak üzere spor camiasında sevinçle karşılandı.

Önemli bir dereceyi Türkiye'ye kazandırdığı için gururlu olduğunu ifade eden Milli Sporcu Ekin Çınar, "Geçen günlerde düzenlenen dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldum. Pek beklediğim bir şey değildi ama açıklandığında çok mutlu oldum. Böylesi güzel bir başarıyı ülkeme getirdiğim için çok mutluyum. Şu anki hedefim ise uluslararası şampiyonalarında dereceler elde etmek ve önümüzdeki yıl düzenlenecek Avrupa şampiyonasında altın madalya almak" ifadelerini kullandı.

Ekin'in katıldığı ilk dünya şampiyonası olduğunu ve ilk yarışmaya göre büyük bir başarı elde ettiğinin altını çizen Antrenör Harun Çelik "Ekin'in ilk dünya şampiyonası. Geçtiğimiz yıl Avrupa şampiyonu olmuştu. 15-17 yaş grubunun ilk senesinde dünya ikinciliği elde etmesi çok önemli. Aynı yaş grubunda iki yıl daha yarışacak. İlk yarışmada çok iyi mücadele etti. Önümüzdeki yıl da Avrupa şampiyonasında altın madalyayı almayı hedefliyoruz" dedi.