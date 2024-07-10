Manisalı judo sporcuları Çekya Gençler Avrupa Kupası'ndan madalyalarla döndü - Son Dakika
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Manisalı judo sporcuları Çekya Gençler Avrupa Kupası'ndan madalyalarla döndü

Manisalı judo sporcuları Çekya Gençler Avrupa Kupası\'ndan madalyalarla döndü

Çekya Gençler Avrupa Kupası'nda Manisalı milli judoculardan Sümeyye Kaya altın madalya, Zilan Ertem ise bronz madalya kazandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları tebrik ederek Manisa'nın spor potansiyelini vurguladı.

10.07.2024 15:26
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Manisalı judo sporcuları Çekya Gençler Avrupa Kupası'ndan madalyalarla döndü.

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çekya Gençler Avrupa Kupası'nda Manisalı milli judoculardan büyük bir zafer geldi. Turnuvada 70 kiloda mücadele eden Sümeyye Kaya, gösterdiği olağanüstü performansla altın madalyanın sahibi oldu. Aynı organizasyonda 48 kiloda tatamiye çıkan Zilan Ertem ise bronz madalya kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarılı sporcuları tebrik etti. Öztürk, "Sümeyye Kaya ve Zilan Ertem'in uluslararası platformda elde ettiği bu önemli başarılar, Manisa'nın spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Sporcularımızın azmi ve disiplini, gelecekte de yeni zaferlere ulaşacaklarına olan inancımızı pekiştiriyor. Manisalı judocularımızın bu büyük başarıları, genç sporcularımız için ilham kaynağı olmaya devam edecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisalı judo sporcuları Çekya Gençler Avrupa Kupası'ndan madalyalarla döndü - Son Dakika

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