Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu

Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 63 kilo kategorisinde dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Aykoç, finalde güçlü rakibiyle yaptığı mücadele sonucunda gümüş madalya elde etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

10.06.2024 10:36
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Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, 63 kilo kategorisinde dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Aykoç, şampiyona boyunca gösterdiği üstün performansla finalde güçlü rakibiyle yaptığı mücadele sonucunda gümüş madalya elde etti.

Sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, uluslararası çapta elde ettikleri madalyalara yenisini ekledikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Ülkemizi ve Manisa'mızı başarıyla temsil eden milli sporcumuz Cemile Aykoç'u tebrik ediyorum. İl Müdürlüğümüz bünyesinde yetişen ve dünya çapında başarılar elde eden Cemile kızımızın Muaythai Dünya İkincisi olmasından gurur duyduk. Bizlere bu mutluluğu yaşatan sporcumuzu ve antrenörümüz Ediz Barış'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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