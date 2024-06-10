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Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, 63 kilo kategorisinde dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Aykoç, şampiyona boyunca gösterdiği üstün performansla finalde güçlü rakibiyle yaptığı mücadele sonucunda gümüş madalya elde etti.

Sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, uluslararası çapta elde ettikleri madalyalara yenisini ekledikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Ülkemizi ve Manisa'mızı başarıyla temsil eden milli sporcumuz Cemile Aykoç'u tebrik ediyorum. İl Müdürlüğümüz bünyesinde yetişen ve dünya çapında başarılar elde eden Cemile kızımızın Muaythai Dünya İkincisi olmasından gurur duyduk. Bizlere bu mutluluğu yaşatan sporcumuzu ve antrenörümüz Ediz Barış'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA