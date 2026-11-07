Manisalı Nazife Tunçel, Konya Velodromu'nda dört altın madalya kazandı - Son Dakika
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Manisalı Nazife Tunçel, Konya Velodromu'nda dört altın madalya kazandı

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Manisalı Nazife Tunçel, Konya Velodromu\'nda dört altın madalya kazandı
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Manisalı sporcu Nazife Tunçel, Konya Velodromu'ndaki Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı'nda U19 Kadınlar kategorisinde dört disiplinde birinci olarak dört altın madalya kazandı. Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ile Karabulut Spor Kulübü Başkanı, sporcuyu ve kulübünü tebrik etti.

Manisalı sporcu Nazife Tunçel, Konya Velodromu'nda düzenlenen Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı'nda fırtına gibi esti. U19 Kadınlar kategorisinde dört farklı disiplinde yarışan Tunçel, tüm yarışları birincilikle tamamlayarak dört altın madalya kazandı.

2026 yılı faaliyet takviminde yer alan Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı, 6 Kasım'da Konya Velodromu'nda gerçekleştirildi. Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel, U19 Kadınlar kategorisinde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Tunçel, 1 kilometre zamana karşı, eleme yarışı, 200 metre sprint ve 3 kilometre bireysel takip yarışlarında rakiplerini geride bırakarak dört kez kürsünün zirvesine çıktı. Genç sporcu, elde ettiği başarıyla Akhisar'a ve Manisa'ya büyük gurur yaşattı.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, elde edilen başarıdan dolayı sporcu Nazife Tunçel'i ve kulübünü tebrik etti.

Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün ise başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Her zaman desteklerini esirgemeyen, sporun ve sporcunun yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: İHA
GençlikAkhisarKonyaSporSon Dakika

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