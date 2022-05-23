Manisalı sporcu Özlem Işık, İzmir'de kürsüde yer aldı - Son Dakika
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Manisalı sporcu Özlem Işık, İzmir'de kürsüde yer aldı

23.05.2022 12:49
Manisalı sporcu Özlem Işık, İzmir'de kürsüde yer aldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, İzmir'de 1919 kişinin katılımıyla gerçekleşen 19 Mayıs Yol Koşusunu 41 dakika 48 saniyede tamamlayıp, 28-30 yaş kategorisinde ikinci oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, İzmir'de 1919 kişinin katılımıyla gerçekleşen 19 Mayıs Yol Koşusunu 41 dakika 48 saniyede tamamlayıp, 28-30 yaş kategorisinde ikinci oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına düzenlediği 9. İzmir 19 Mayıs Yol Koşusu büyük heyecana sahne oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yılı temsilen yapılan koşuya 1919 yılına atfen 1919 kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan koşuya başlayan sporcular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerek Sadık Bey Tramvay Durağı'ndan dönüş yaptı. Koşu Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık da 10 kilometrelik parkuru 41 dakika 48 saniyede tamamladı. 28-30 yaş kategorisinde ikinci olan Işık, Manisa'da düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nun ardından ikinci yarışında da kürsü yapmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da başarılı grafiğini sürdüren Özlem Işık'ı tebrik etti. - MANİSA

Manisalı sporcu Özlem Işık, İzmir'de kürsüde yer aldı
Manisalı sporcu Özlem Işık, İzmir'de kürsüde yer aldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Mayıs, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisalı sporcu Özlem Işık, İzmir'de kürsüde yer aldı - Son Dakika


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