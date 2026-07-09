Manisalı Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Manisalı Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu

Manisalı Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu
09.07.2026 20:52
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Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nda Manisa, U-15 Kadınlar Havalı Tüfek'te şampiyon oldu.

Mersin'de düzenlenen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı sporcular büyük başarıya imza attı. U-15 Kadınlar Havalı Tüfek Takımı hem Türkiye şampiyonu oldu hem de Türkiye takım rekorunu kırarken, İrem Denktaş da U-21 Kadınlar Havalı Tüfek kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Mersin'de düzenlenen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, elde ettikleri şampiyonluk ve rekorlarla önemli bir başarıya imza attı. U-15 Kadınlar Havalı Tüfek Takımı Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, kırdığı Türkiye takım rekoruyla da organizasyona damga vurdu.

Şampiyonada U-15 Kadınlar Havalı Tüfek Takım kategorisinde mücadele eden Katre Aydın, Elif Erva Çevik ve Nisa Beren Koç'tan oluşan Manisa ekibi, sergilediği üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcular, elde ettikleri dereceyle U-15 Kadınlar Havalı Tüfek Takım kategorisinde Türkiye takım rekorunu da kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonada ayrıca U-21 Kadınlar Havalı Tüfek kategorisinde yarışan Manisalı sporcu İrem Denktaş, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak, "Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. U-15 Kadınlar Havalı Tüfek Takım kategorisinde Türkiye şampiyonu olan ve Türkiye takım rekoru kıran Katre Aydın, Elif Erva Çevik ve Nisa Beren Koç ile U-21 Kadınlar Havalı Tüfek kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan İrem Denktaş bizlere büyük gurur yaşattı. Bu başarılarda emeği bulunan antrenörlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Manisa olarak sporcularımızın gelişimi ve başarı yolculuğu için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Manisalı sporcuların elde ettiği şampiyonluk, rekor ve kürsü başarısı, kentin atıcılık branşındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

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