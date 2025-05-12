Manisaspor, Namağlup Şampiyon Oldu

MANİSA,

MANİSA'nın futboldaki en köklü temsilcisi Manisaspor, Manisa Süper Amatör Lig'de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktı. Manisa'yı 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de temsil eden, ağır borç yükü ve transfer yasağıyla 2021 yılında amatöre geriledikten sonra bir daha çıkamayan Manisaspor bu sezon yaptığı atakta tekrar profesyonel ligin eşiğine geldi. Sezon başında iddialı bir kadro kuran siyah-beyazlı ekip Süper Amatör'de hem normal sezonu hem de Play-Off'u yenilgisiz zirvede bitirdi. Son maçında rakibi Saruhanlı Belediyespor'un sahaya çıkmaması sonucu 3 puanı hükmen hanesine yazdıran siyah-beyazlılar şampiyonluğu garantileyip Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmenin gururunu yaşadı.