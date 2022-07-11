Marcao'dan Galatasaray'a veda Açıklaması - Son Dakika
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Marcao'dan Galatasaray'a veda Açıklaması

11.07.2022 16:51
Marcao'dan Galatasaray'a veda Açıklaması

Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira, veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira, veda mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulunan 26 yaşındaki stoper, "Eğer birisi Galatasaray'daki sürecimi bir kelimeyle anlatmamı istese buna 'Dönüşüm' derdim. 2019'da Fatih Terim'in davetiyle her şey değişti. Galatasaray bana kapılarını açtı. O günden bu yana bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızla, galibiyetleri şampiyonluklara dönüştürdük. Bana Galatasaray için son nefesime kadar savaşmak zorunda olduğumu öğrettiler. Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak. Nereye gidersem gideyim bir aslan olacağım. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı formayla birer kez lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması Marcao resmen Sevilla'da Marcao resmen Sevilla'da
Kaynak: AA

Galatasaray, Sevilla FC, İspanya, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marcao'dan Galatasaray'a veda Açıklaması - Son Dakika

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